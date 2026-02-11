Riccione incorona il talento sannita | grandi soddisfazioni per la ASD Olympia Dance Sport Studio

Riccione conferma di essere la cornice ideale per grandi eventi di danza. Alla fine dei Campionati Italiani Assoluti di danze caraibiche, la ASD Olympia Dance Sport Studio di San Giorgio del Sannio torna a casa con risultati importanti. I giovani talenti sanniti hanno conquistato medaglie e riconoscimenti, lasciando il segno tra i migliori d’Italia. La soddisfazione è tanta, e ora si guarda già alle prossime sfide.

Tempo di lettura: 3 minuti La ASD Olympia Dance Sport Studio di San Giorgio del Sannio si conferma protagonista nel panorama nazionale della danza sportiva, grazie agli straordinari risultati conquistati ai Campionati Italiani Assoluti di danze caraibiche, disputati al Playhall di Riccione, tra gli appuntamenti più prestigiosi e attesi del calendario federale FIDESM. Le atlete della scuola hanno affrontato una manifestazione di altissimo livello tecnico ed emotivo, distinguendosi per preparazione, grinta e qualità interpretativa nelle varie discipline. La partecipazione agli Assoluti ha portato numerosi piazzamenti di prestigio, confermando non solo l’alto livello tecnico delle atlete, ma soprattutto l’importanza del lavoro svolto quotidianamente in sala fatto da un impegno costante, disciplina e cura dei dettagli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Riccione incorona il talento sannita: grandi soddisfazioni per la ASD Olympia Dance Sport Studio Approfondimenti su Riccione Danza Colleferro. Campionato Regionale Open di Ballo a Frascati. Bronzo nella categoria Over 50 Social Dance per le ballerine dell’Asd Passione Lady Lory Dance Domenica 8 febbraio, alcune ballerine dell’Asd Passione Lady Lory Dance hanno partecipato al Campionato Regionale Open di Ballo a Frascati. Scherma, ottimi risultati per l'Asd Olympia ai campionati Interregionali Under 14 L'Asd Olympia si è distinta ai Campionati Interregionali Under 14 di scherma, disputati al PalaIndoor di Baronissi il 13 e 14 dicembre. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. La ASD Olympia Dance Sport Studio di San Giorgio del Sannio si conferma protagonista nel panorama nazionale della danza sportiva, grazie agli straordinari risultati conquistati ai Campionati Italiani Assoluti di danze caraibiche, disputati al Playhall di Riccio - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.