Scherma ottimi risultati per l' Asd Olympia ai campionati Interregionali Under 14

L'Asd Olympia si è distinta ai Campionati Interregionali Under 14 di scherma, disputati al PalaIndoor di Baronissi il 13 e 14 dicembre. La competizione ha visto protagonisti giovani talenti nelle specialità di spada, fioretto e sciabola, ottenendo risultati di rilievo e confermando la crescita del settore giovanile dell'associazione.

