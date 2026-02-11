Riccardo Salvagno l' ex vigile confessa | Ho sparato io a Sergiu Tarna

Riccardo Salvagno, l’ex vigile di Venezia, ha confessato di aver sparato a Sergiu Tarna. Durante l’interrogatorio, ha ammesso di aver premuto il grilletto, ma ha negato che si trattasse di un’esecuzione. Le sue parole arrivano dopo giorni di indagini intense, tra minacce, urla e tentativi di fuga da parte della vittima. La scena si è svolta tra i campi, con Salvagno che ha raccontato di aver cercato i cellulari di Tarna nel buio, sperando di capire cosa fosse successo.

VENEZIA - «Ho premuto io il grilletto, ma non è stata un’esecuzione». Le minacce, le urla, il tentativo di fuga, la ricerca spasmodica nei due cellulari, il buio dei campi tagliato dai fari della Volkswagen Polo ferma poco lontano: Riccardo Salvagno ha raccontato quella manciata di minuti che ha preceduto lo sparo, ha ammesso di aver esploso il colpo, ma ha anche parlato di una situazione tanto concitata da risultare di difficile lettura, anche a posteriori. «È stata una reazione istintiva, quasi un colpo accidentale - ha detto l’ex vigile veneziano - Non era chiaro cosa stesse accadendo, chi ci fosse vicino a me». 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Riccardo Salvagno, 40 anni, vigile urbano di Venezia, è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso Sergiu Tarna, giovane moldavo di 25 anni.

A Mira, è stato arrestato Riccardo Salvagno, un vigile urbano di 40 anni, in relazione all’omicidio di Sergiu Tarna.

Argomenti discussi: L’omicidio del barman, le confessioni del complice dell’ex vigile: Minacce di morte per farmi stare zitto.

