Omicidio a Mira arrestato un vigile urbano | Riccardo Salvagno accusato dell’esecuzione di Sergiu Tarna

A Mira, è stato arrestato Riccardo Salvagno, un vigile urbano di 40 anni, in relazione all’omicidio di Sergiu Tarna. Salvagno è accusato di essere coinvolto nell’omicidio, che ha scosso la comunità locale. Le indagini continuano per chiarire i dettagli dell’intera vicenda. Riccardo Salvagno, agente di polizia locale, ora si trova sotto custodia mentre si approfondiscono le circostanze dell’accaduto.

Chi è Riccardo Salvagno e cosa sappiamo sull'omicidio. Si chiama Riccardo Salvagno, ha 40 anni ed è un agente di polizia locale. È lui l'uomo arrestato per l' omicidio di Sergiu Tarna, 25 anni, trovato morto il 31 dicembre in un terreno agricolo a Malcontenta di Mira, nel Veneziano. Il giovane, di origini moldave, sarebbe stato ucciso con un colpo di pistola alla tempia, sparato da distanza ravvicinata. La pista dell'arma d'ordinanza e il mondo dello spaccio. Secondo gli inquirenti, il colpo mortale potrebbe essere stato esploso con la pistola d'ordinanza di Salvagno. Le indagini non escludono un movente legato agli ambienti dello spaccio di droga di Mestre, contesto che Tarna frequentava.

