Chi è Riccardo Salvagno il vigile urbano arrestato per l’omicidio del 25enne Sergiu Tarna

Riccardo Salvagno, 40 anni, vigile urbano di Venezia, è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso Sergiu Tarna, giovane moldavo di 25 anni. L’indagine si concentra sui dettagli dell’accaduto e sulle circostanze che hanno portato all’arresto, nel rispetto delle procedure giudiziarie. La vicenda ha suscitato attenzione pubblica e richiede un approfondimento obiettivo e neutrale sull’accaduto.

Chi è Riccardo Salvagno, il vigile urbano arrestato per l’omicidio del 25enne Sergiu Tarna - Riccardo Salvagno, 40 anni, vigile urbano di Venezia, è stato arrestato per l’omicidio del 25enne moldavo Sergiu Tarna ... fanpage.it

Riccardo Salvagno, il generale Aquilio: «Ha cercato rifugio in Spagna, quando è rientrato si è sentito braccato e al suo ritorno a casa lo abbiamo preso» VIDEO - Riccardo Salvagno, agente della polizia locale 40enne e presunto autore dell'omicidio di Sergiu Tarna, il 25enne trovato morto il 31 dicembre scorso in un ... ilgazzettino.it

Riccardo Salvagno, chi è il vigile arrestato per l'omicidio di Sergiu Tarna: «Rientrato dalla Spagna, è stato catturato a casa» - facebook.com facebook

Omicidio del barman, chi è il Riccardo Salvagno, il vigile urbano accusato del delitto: la fuga in Spagna, il blitz con i droni. Il pm: «È stata un’esecuzione» x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.