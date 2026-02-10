Dl Ucraina governo pone la fiducia alla Camera si incrina consenso su finanziamenti a Kiev Avs M5s e Vannacciani contrari

Il governo Meloni ha messo la fiducia sul decreto Ucraina, rischiando di dividere ulteriormente la maggioranza. Durante la votazione, alcuni deputati dell’Avs, del M5s e Vannacciani hanno espresso il loro dissenso, soprattutto sui finanziamenti militari a Kiev. La decisione di proseguire con gli aiuti ha creato tensioni interne e ha messo in difficoltà l’esecutivo, che ora deve fare i conti con un Parlamento spaccato.

Il governo Meloni pone la fiducia sul dl Ucraina, tra tensioni nella maggioranza e deputati contrari ai finanziamenti militari a Kiev Sulla decisione di continuare a mandare finanziamenti e aiuti all'Ucraina, i partiti italiani sono sempre più divisi, tanto da obbligare il governo Meloni a po.

