Dl Ucraina governo pone la fiducia alla Camera si incrina consenso su finanziamenti a Kiev Avs M5s e Vannacciani contrari

Da ilgiornaleditalia.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo Meloni ha messo la fiducia sul decreto Ucraina, rischiando di dividere ulteriormente la maggioranza. Durante la votazione, alcuni deputati dell’Avs, del M5s e Vannacciani hanno espresso il loro dissenso, soprattutto sui finanziamenti militari a Kiev. La decisione di proseguire con gli aiuti ha creato tensioni interne e ha messo in difficoltà l’esecutivo, che ora deve fare i conti con un Parlamento spaccato.

Il governo Meloni pone la fiducia sul dl Ucraina, tra tensioni nella maggioranza e deputati contrari ai finanziamenti militari a Kiev Sulla decisione di continuare a mandare finanziamenti e aiuti all'Ucraina, i partiti italiani sono sempre più divisi, tanto da obbligare il governo Meloni a po. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

dl ucraina governo pone la fiducia alla camera si incrina consenso su finanziamenti a kiev avs m5s e vannacciani contrari

© Ilgiornaleditalia.it - Dl Ucraina, governo pone la fiducia alla Camera, si incrina consenso su finanziamenti a Kiev, Avs, M5s e Vannacciani contrari

Approfondimenti su Ucraina Guerra

Dl ucraina: da M5s, Avs e vannacciani emendamenti soppressivi, no aiuti a Kiev

M5s, Avs e i deputati di Futuro Nazionale, tra cui il generale Vannacci, hanno presentato emendamenti per cancellare l’articolo che prolunga gli aiuti militari a Kiev.

Dl lavoro: governo pone fiducia in aula alla Camera

Il governo ha posto la questione di fiducia alla Camera sul decreto legge relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro e alla protezione civile.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Ucraina Guerra

Argomenti discussi: Il governo porrà la fiducia sul decreto Ucraina; Dl Ucraina: il governo pone la fiducia alla Camera; Vannacci, M5s e Avs: asse alla Camera contro le armi all’Ucraina; Dl Ucraina, Meloni sente Crosetto e mette la fiducia: No tribune a Vannacci.

dl ucraina governo poneDl Ucraina, il governo pone la fiducia alla Camera. I vannacciani: Salvini schiacciato dalle sue contraddizioni. E Crosetto risponde a tonoIl Governo, con il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha posto la questione di fiducia, sul decreto legge contenente disposizioni urgenti per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, ... affaritaliani.it

dl ucraina governo poneDl Ucraina,il governo pone la fiduciAIl governo, tramite il ministro della Difesa Crosetto, ha posto la questione di fiducia sul Dl Ucraina, ovvero sul Ddl di conversione del Dl recante disposizioni urgenti per la proroga dell' autorizza ... rainews.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.