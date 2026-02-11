Renate ecco la Triestina d’assalto Mister Foschi non si fida e avverte | Siamo salvi ma non rilassiamoci

Questa sera il match tra Renate e Triestina si presenta come un’occasione importante per entrambe. I padroni di casa, con 27 punti, sono a rischio e vogliono vincere per allontanarsi dalla zona calda. Il tecnico Foschi avverte la squadra di mantenere alta la concentrazione, anche se la salvezza sembra ormai vicina. La Triestina, invece, arriva carica e pronta a mettere in difficoltà gli avversari. La partita si prospetta tirata e aperta a ogni risultato.

Senza l’incredibile penalità di 23 punti ne avrebbe 27 e sarebbe a cavallo tra la zona salvezza e i playout. Ma lo scotto da pagare è elevatissimo e la Triestina oggi è costantemente ultima a quota 4 punti, 9 da recuperare sulla Pro Patria. Per inquadrare la sfida di questa sera (ore 18) al “Mino Favini“ di Meda occorre fare questa introduzione. Va anche specificato che la Triestina è tutt’altro che arrendevole, domenica ne ha rifilati quattro all’Inter Under 23, ha già vinto un paio di volte nel 2026 seppur sia disastroso il suo cammino lontano da un “Nereo Rocco“ spesso semi-deserto. “On the road“ gli alabardati hanno vinto una volta, pareggiato due e perso dieci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Foschi si è mostrato determinato in vista della sfida del Renate, affermando che lotteranno fino alla finale.

Il Mazzola si prepara a affrontare il Certaldo nel secondo anticipo del sabato alle 14:30 a Cerchiaia.

