Mazzola con il fanalino Certaldo ma Pezzatini non si fida Derby Colligiana-Asta Mister Argilli | Il gruppo ci creda
Il Mazzola si prepara a affrontare il Certaldo nel secondo anticipo del sabato alle 14:30 a Cerchiaia. Dopo le recenti sconfitte e pareggi, gli uomini di Pezzatini cercano una vittoria importante per risalire la classifica. Il derby contro la Colligiana-Asta rappresenta un’occasione chiave per consolidare la fiducia del gruppo e riprendere il percorso positivo. Mister Argilli invita i giocatori a credere nelle proprie capacità e a scendere in campo con determinazione.
Il Mazzola torna in campo nel secondo anticipo del sabato contro il fanalino di coda Certaldo. Il fischio d’inizio è fissato alle 14,30 a Cerchiaia e per i ragazzi di Pezzatini rappresenta una occasione fondamentale per tornare a vincere dopo il ko contro il Signa e il pari di Campi Bisenzio nei primi 180 minuti dell’anno nuovo. Il Certaldo ha infatti un solo punto in 17 giornate ed è ormai rassegnato alla retrocessione in Promozione. "L’obiettivo è sempre quello di vincere, a maggior ragione dopo un periodo in cui abbiamo raccolto solo un punto nelle ultime due partite. Per questo diventa di vitale importanza vincere domani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
