remedy annuncia il nuovo ceo ma non piace ad alcuni fan per i live service e le scommesse sportive

Remedy Entertainment ha annunciato ufficialmente il nuovo CEO, ma la scelta non piace a tutti i fan. Molti si lamentano soprattutto dei cambiamenti nei live service e delle scommesse sportive, che non rispecchiano le preferenze di chi seguiva lo studio finlandese fin dall’inizio. La decisione mette in discussione il futuro di alcuni progetti e ha già acceso discussioni tra gli appassionati.

Remedy Entertainment ha ufficializzato la nomina del suo nuovo amministratore delegato, aprendo una fase delicata per lo studio finlandese. Dopo l’uscita di scena di Tero Virtala nell’ottobre 2025 e un periodo non semplice segnato dal flop di FBC: Firebreak, la guida passa ora a Jean-Charles Gaudechon. L’annuncio, però, non è stato accolto in modo unanime dalla community, visto che accanto alle dichiarazioni rassicuranti dell’azienda, sono emerse critiche legate al profilo professionale del nuovo CEO e alle sue esperienze precedenti. Gaudechon arriva in Remedy dopo un lungo percorso dirigenziale, in particolare in Electronic Arts, dove ha seguito operazioni legate ai giochi live service, tra cui FIFA Mobile e FC Online. 🔗 Leggi su Game-experience.it

