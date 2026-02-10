Remedy | nuovo CEO da EA per una svolta economica e modelli di gioco live service più redditizi

Remedy Entertainment ha scelto un nuovo CEO per cambiare rotta. Lo studio finlandese, famoso per Alan Wake 2 e Control, punta a migliorare i profitti con modelli di gioco live service più redditizi. La decisione arriva in un momento di cambiamento e di sfide nel settore videoludico.

Remedy Entertainment, lo studio di sviluppo finlandese celebre per titoli acclamati come Alan Wake 2 e Control, ha compiuto una svolta significativa nella sua leadership. Jean-Charles Gaudechon, un ex dirigente di Electronic Arts (EA) con una solida esperienza nel settore dei giochi free-to-play e dei live service, è stato nominato nuovo CEO, in un momento cruciale per la sostenibilità finanziaria dell’azienda. La decisione, annunciata il 10 febbraio 2026, riflette la necessità di Remedy di rafforzare la propria posizione sul mercato e di perseguire una crescita profittevole, dopo risultati finanziari contrastanti.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Remedy Entertainment

Control Resonant rappresenta il nuovo capitolo di Remedy Entertainment, più di un semplice sequel.

