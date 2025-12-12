Control Resonant Remedy annuncia il nuovo capitolo della serie con periodo d’uscita

Remedy Entertainment torna nel mondo di Control con il nuovo capitolo, Control Resonant. Questo sequel, molto atteso dai fan, segna un importante cambiamento narrativo, spostando l'attenzione da Jesse Faden a suo fratello Dylan. L’uscita di questo titolo promette di arricchire ulteriormente l’universo della serie, offrendo nuove sfide e approfondimenti sulla trama e i personaggi.

Remedy Entertainment torna nell’universo di Control con Control Resonant, il sequel molto atteso che segna il passaggio da Jesse Faden a suo fratello Dylan come fulcro narrativo della storia. Presentato con un primo trailer ai The Game Awards, il nuovo titolo introduce una Manhattan irriconoscibile, deformata da forze cosmiche che piegano la gravità e riscrivono l’architettura urbana, trasformando la città in un campo di battaglia paranaturale. Dopo anni di confinamento, Dylan viene inviato dal Federal Bureau of Control nel cuore di questa crisi: una missione che mescola salvezza, ricerca personale e il desiderio di ritrovare Jesse, mentre tenta di comprendere il legame oscuro che lo unisce al caos che sta divorando la realtà. 🔗 Leggi su Game-experience.it