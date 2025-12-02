La Corte dei Conti indaga sul Trapani Calcio e i soldi ricevuti dalla Regione Sicilia per il turismo

Nel 2024, la Regione Siciliana stanziò quasi 300mila euro di fondi per il Trapani Calcio, una squadra che all'epoca giocava in Serie D. La motivazione ufficiale era "alimentare il turismo sportivo", ma erano emersi dei legami tra la società sportiva e il presidente siciliano Renato Schifani. Ora la Corte dei Conti ha un'indagine in corso sul caso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

