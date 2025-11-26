Medolla dopo mesi di protesta sbloccati i pagamenti del salario accessorio
Dopo mesi di mobilitazione dei lavoratori e delle lavoratrici del Comune di Medolla, che ha visto anche un’iniziativa di sciopero lo scorso 16 ottobre, finalmente l’Amministrazione comunale si è impegnata a ottemperare al pagamento del salario accessorio relativo agli anni 2019-2022 e 2023-2024. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
