Paramount conferma i 35 esuberi sciopero con presidio a Milano | Nessuna responsabilità sociale

Milano, 25 novembre 2025 – Stato di agitazione alla Paramount: le lavoratrici e i lavoratori  denunciano l'assenza di apertura da parte dell'Azienda nel valutare soluzioni alternative ai 35 esuberi annunciati (30 tra impiegati e quadri, 5 dirigenti), di cui 22 riguardano donne. Milano, nella sede della Paramount rischiano il posto 35 lavoratori: scattano tre giorni di sciopero Nonostante le proposte avanzate - dalla cassa integrazione straordinaria ai prepensionamenti, dalle ricollocazioni alla tutela delle categorie protette - la Direzione ha confermato un unico obiettivo: tagliare il costo del lavoro così come pianificato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

