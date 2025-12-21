Il sostituto procuratore antimafia Nino Di Matteo ha espresso preoccupazioni sulla riforma giudiziaria in vista del referendum, sottolineando che potrebbe danneggiare i cittadini e favorire i potenti. Durante l’evento #IoVotoNo a Milano, ha evidenziato i rischi di una normativa spietata con i più deboli e con armi spuntate per chi deve tutelare la legalità. È importante riflettere attentamente sui possibili effetti di questa riforma.

“Non facciamoci prendere in giro, è una riforma pericolosa per i cittadini “. A Milano, il sostituto procuratore nazionale antimafia Nino Di Matteo ha dialogato con Alessandro Di Battista nel corso dell’evento #IoVotoNo Milano organizzato dall’associazione Schierarsi in vista del Referendum sulla giustizia. Di Matteo ha parlato di “propaganda falsa” sulla riforma. “Questa è la ciliegina sulla torta su un piano di riforme in gran parte già approvate che a partire dalla riforma Cartabia fino alla cosiddetta riforma Nordio – ha aggiunto Di Matteo – va nella direzione di una giustizia a due velocità: forte e spietata con i deboli e con le armi spuntate nei confronti dei potenti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Referendum, il pm Nino Di Matteo: "Riforma pericolosa per i cittadini, è spietata con i deboli e ha le armi spuntate verso i potenti"

