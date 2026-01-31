Le ridicole ragioni del No al Referendum
La discussione pubblica sulla giustizia in Italia sembra ormai essere arrivata a un punto surreale. Mentre si avvicina il voto sul referendum, le ragioni dei no appaiono spesso poco convincenti o addirittura ridicole. La politica si divide, e tra chi sostiene il sì e chi si oppone, la confusione regna sovrana. La gente si chiede se davvero ci siano motivi solidi per respingere questa riforma o se si tratti solo di pregiudizi e posizioni preconcette. Intanto, il dibattito continua tra polemiche e
"La riforma Nordio migliora la giustizia. Voterò Sì". Parla Prosperetti, vicepresidente emerito della Consulta "Io, magistrato, chiedo scusa per aver ignorato i danni del correntismo e della gogna mediatica". Parla Padalino La condizione della conversazione pubblica sulla giustizia in questo momento è surreale. Si dicono e scrivono, su questioni le più varie, stramberie ineguagliate negli ultimi anni. Non è solo opera di opinionisti, che sono istituzionalmente deputati alle circonvoluzioni logiche, contribuiscono politici e magistrati. Si deve stabilire, con l’espressione di una volontà positiva o negativa, sì o no, se debba essere confermata la decisione parlamentare di separare le carriere tra magistrati che indagano e giudici che emettono sentenze, corrispondente al processo accusatorio in vigore da decenni, ed escludere le correnti sindacali dalla elezione dell’organo di autogoverno della magistratura. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Approfondimenti su Referendum Giustizia
"Referendum giustizia – Le ragioni del No": confronto al teatro della Posta Vecchia
Il 23 gennaio alle 17, presso il teatro della Posta Vecchia, si terrà un confronto pubblico intitolato “Referendum Giustizia – Le ragioni del No”.
Referendum, Zagebrelsky al Fatto.it: “Il governo usa strumenti artificiosi perché teme le ragioni del no”
Nel dibattito sul referendum, Zagebrelsky al Fatto.
Barbero spiega le ragioni del “no” al referendum sulla giustizia
Ultime notizie su Referendum Giustizia
Le ridicole ragioni del No al ReferendumLa tendenza a fare dei referendum un test di simpatia o antipatia politica per il governo, e dunque a usare in modo specioso e incomprensibile argomenti che non hanno relazione alcuna con il testo da ... ilfoglio.it
Referendum giustizia, la separazione delle carriere una vicenda tutta italiana Dopo gli autogol del No Landini, Bettini e Formica hanno affermato che il rischio è un’involuzione autoritaria al limite del post fascismo. Critica che Meloni non merita - https://www.ilri - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.