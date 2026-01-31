Le ridicole ragioni del No al Referendum

La discussione pubblica sulla giustizia in Italia sembra ormai essere arrivata a un punto surreale. Mentre si avvicina il voto sul referendum, le ragioni dei no appaiono spesso poco convincenti o addirittura ridicole. La politica si divide, e tra chi sostiene il sì e chi si oppone, la confusione regna sovrana. La gente si chiede se davvero ci siano motivi solidi per respingere questa riforma o se si tratti solo di pregiudizi e posizioni preconcette. Intanto, il dibattito continua tra polemiche e

"La riforma Nordio migliora la giustizia. Voterò Sì". Parla Prosperetti, vicepresidente emerito della Consulta "Io, magistrato, chiedo scusa per aver ignorato i danni del correntismo e della gogna mediatica". Parla Padalino La condizione della conversazione pubblica sulla giustizia in questo momento è surreale. Si dicono e scrivono, su questioni le più varie, stramberie ineguagliate negli ultimi anni. Non è solo opera di opinionisti, che sono istituzionalmente deputati alle circonvoluzioni logiche, contribuiscono politici e magistrati. Si deve stabilire, con l'espressione di una volontà positiva o negativa, sì o no, se debba essere confermata la decisione parlamentare di separare le carriere tra magistrati che indagano e giudici che emettono sentenze, corrispondente al processo accusatorio in vigore da decenni, ed escludere le correnti sindacali dalla elezione dell'organo di autogoverno della magistratura.

