Nordio | Referendum nella seconda metà di marzo | chiamato piduista per avere promosso una riforma giusta

Il ministro della giustizia, Carlo Nordio, ha annunciato che il referendum sulla separazione delle carriere si svolgerà probabilmente nella seconda metà di marzo. La consultazione, confermata dal ministro, rappresenta un momento importante di confronto su una riforma giudiziaria considerata giusta da chi la sostiene. La data ufficiale sarà comunicata nelle prossime settimane, mentre l’attenzione si concentra sul dibattito pubblico e sulle implicazioni di questa iniziativa.

Il referendum sulla separazione delle carriere si terrà presumibilmente nella seconda metà di marzo. Lo ha confermato il ministro della giustizia, Carlo Nordio, in un’intervista sul Corriere della Sera. Le parole del ministro. La data del referendum sulla riforma della giustizia non è stata ancora fissata, ma £presumibilmente sarà nella seconda metà di marzo”. Così il Guardasigilli nell’intervista al quotidiano di via Solferino. Alla domanda se il governo intenda accelerare i tempi per timore che i sondaggi – oggi favorevoli al Sì – possano cambiare, il Guardasigilli ha replicato: “Semmai è il contrario. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Nordio: “Referendum nella seconda metà di marzo: chiamato piduista per avere promosso una riforma giusta” Leggi anche: Riforma giustizia, Nordio: “Referendum nella prima metà di marzo” Leggi anche: Nordio: "Referendum nella seconda metà di marzo. Confronto con i giudici? Anche domani" Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Referendum | Nordio ' auspico si tenga prima di Pasqua nella seconda metà di marzo'. Nordio: "Il referendum sulla giustizia nella seconda metà di marzo" - Il ministro della Giustizia annuncia le tempistiche del voto e accusa l’Anm di sottrarsi al confronto: "Hanno paura di discutere con me" ... altarimini.it

