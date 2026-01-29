Riforma Nordio referendum decisivo anche per la magistratura

La riforma Nordio potrebbe cambiare il volto della magistratura italiana. Tra poche settimane, gli italiani saranno chiamati a decidere con il voto sul referendum confermativo. La decisione riguarda una modifica importante, che potrebbe influenzare il lavoro dei giudici e il sistema giudiziario nel suo complesso. La campagna si fa intensa e gli oppositori chiedono attenzione, mentre i sostenitori insistono sulla necessità di rinnovare e semplificare. La partita è aperta e il risultato potrebbe avere ripercussioni durature.

Tra qualche settimana saremo tutti chiamati a esprimere il nostro voto sul referendum confermativo della riforma Nordio. Una legge di revisione costituzionale che incide profondamente sul rapporto tra i poteri dello Stato, pensata, secondo i suoi stessi ideatori, per consentire a chi governa "libertà di azione" e limitare il controllo di legalità demandato alla magistratura. Una riforma approvata a tappe forzate e senza alcun emendamento e ora sottoposta a conferma da parte dei cittadini. Indebolimento del C.S.M. che viene realizzato, in maniera mirata, attraverso il suo sdoppiamento in due organi distinti, introducendo il sorteggio "puro" per la nomina dei membri togati e quello "temperato", orientato dalla politica, per la designazione dei membri laici, la cui influenza sarà, pertanto, maggiore sulla componente togata attraverso la diretta legittimazione politica di cui essi godranno.

