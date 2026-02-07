Referendum 22 e 23 Marzo impatto ed equilibrio del voto su Stato e Giustizia

Gli italiani sono chiamati alle urne il 22 e 23 marzo per il referendum sulla riforma della Giustizia. Il governo ha confermato oggi la data, che potrebbe influire sull’equilibrio tra Stato e sistema giudiziario. Gli elettori si preparano a decidere in modo diretto sul futuro di una riforma che ha diviso opinioni e ha acceso il dibattito pubblico.

Italiani chiamati alle urne il 22 e 23 Marzo per il referendum sulla riforma della Giustizia, come stabilito dal Consiglio dei ministri di oggi che conferma la data del ricorso alle urne. Il quesito referendario viene integrato e verte sulla riforma costituzionale della separazione delle carriere in magistratura. E' confermativo, pertanto non richiede quorum per la validità del voto. Il Ministro Nordio incalza sulla riforma da lui promossa, ritenendola necessaria per i cittadini, svincolandola dall'idea che possa risultare un atto persecutorio verso le toghe.

