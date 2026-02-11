Nicola Gratteri attacca Marina Berlusconi, sottolineando che il potere non tollera chi dice ciò che pensa. Il magistrato evidenzia come spesso chi osa esprimere opinioni scomode venga visto come un nemico, e che non si tratta di ideologia, ma di una realtà dura. Gratteri spiega che molte persone, anche in politica, si alzano ogni giorno per fare ciò che ritengono giusto, ma spesso vengono frenate o messe a tacere.

“Il potere non pensa che ci possano essere persone che la mattina si alzano e possono fare quello che ritengono giusto e dire quello che pensano. Questo li manda ai pazzi”, così il Procuratore di Napoli Nicola Gratteri, primo ospite del “Forum – Speciale Referendum” organizzato da il Fatto Quotidiano e ilfattoquotidiano.it, commenta la posizione di Marina Berlusconi sul referendum sulla giustizia, annunciata in un’intervista al Corriere della Sera. Il magistrato ha proseguito:“ Io sicuramente non sono ideologizzato. Oggi che sono per il “No” dicono che sono del Pd, sono di sinistra”, continua Gratteri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, Nicola Gratteri su Marina Berlusconi: ”Non sono ideologizzato. Il potere non tollera chi dice ciò che pensa”

Approfondimenti su Nicola Gratteri

Fabrizio Biasin analizza il ruolo di Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, sottolineando il suo atteggiamento rassicurante e la sua capacità di mantenere la calma.

Marina Berlusconi annuncia che voterà sì al referendum sulla separazione delle carriere.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Nicola Gratteri

Argomenti discussi: Gratteri sul referendum giustizia: Questa riforma favorisce gli imputati ricchi; Referendum Giustizia, strappo tra toghe-simbolo: E' in atto una truffa etica; Nicola Gratteri e il referendum sulla giustizia: Con il sì favoriti ricchi e potenti; Referendum, Gratteri: Cresce il No? Merito anche di Nordio e Tajani.

Referendum Giustizia, Gratteri: Riforma che favorisce gli imputati ricchiIl procuratore di Napoli è stato intervistato da Il Fatto Quotidiano durante uno dei Forum in programma in vista del voto. Sono una persona libera, non ho mai fatto parte di alcuna corrente: non ... tg24.sky.it

Referendum, Gratteri smonta il fronte del Sì: Gente in malafede, chiama ‘sorteggio’ un elenco di prescelti della politica. Su La7Gente in malafede, da loro slogan e sciocchezze. Gratteri smaschera la propaganda del Sì sul referendum giustizia: magistrati sorteggiati seccamente tra tutti quelli in servizio, laici invece tempe ... ilfattoquotidiano.it

Il procuratore Nicola Gratteri il 14 e il 15 febbraio torna a Novellara. - facebook.com facebook

Referendum, il Procuratore di Napoli Nicola Gratteri: “Col Sì la giustizia sarà solo per ricchi e potenti”. @antoniomassari e @pipitone87 x.com