Referendum giustizia | le ragioni del Sì

Il referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo rappresenta un’occasione importante per discutere di riforme necessarie al sistema giudiziario italiano. Di seguito, pubblichiamo l’intervento dell’avvocato Marco Mensi, Coordinatore del Comitato Giustizia Sì in provincia di Genova, che illustra le ragioni del sì e le modifiche proposte. Un’analisi chiara e approfondita per comprendere le motivazioni della campagna.

Riceviamo e pubblichiamo l'intervento dell'avvocato Marco Mensi, Coordinatore in provincia di Genova del Comitato Giustizia Sì al referendum del 22 e 23 marzo."Il 22 e 23 marzo gli elettori saranno chiamati a votare un referendum confermativo su una legge costituzionale. A differenza del.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Caiazza (Sì Separa) vs Maruotti (Anm): le ragioni del Sì e del No sul referendum sulla giustiziaIl referendum sulla riforma della giustizia ha suscitato diverse opinioni tra sostenitori e oppositori.

Referendum sulla giustizia, sei comitati uniti per sostenere le ragioni del "Sì" /VIDEOLa Sala del Leccio ha accolto la presentazione unitaria dei Comitati a sostegno del

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Referendum Giustizia, le ragioni del Si

Argomenti discussi: Referendum giustizia, 5 motivi per votare No; Le ragioni del no; Tutto quello che c'è da sapere per votare informati al referendum sulla giustizia 2026; La riforma costituzionale della separazione delle carriere dei magistrati: le ragioni del sì e del no.

Referendum, le ragioni del SI e del NO. In evidenzaIl Consiglio dei Ministri ha fissato il referendum confermativo sulla riforma della giustizia per il 22 e 23 marzo 2026. Iniziamo ad approfondire le ragioni del SI’ e del NO attraverso autorevoli rapp ... gazzettadellemilia.it

Giustizia, referendum del 22 e 23 marzo: dibattito acceso tra le ragioni del SÌ e del NO!Al Binario 7 un momento di confronto, organizzato dal Comune di Monza, ha messo di fronte chi sostiene la riforma e chi è contro. Tra i temi principali la separazione delle carriere tra giudici e magi ... mbnews.it

È OGGI IL CONFRONTO TRA IL “SÌ” E IL “NO” Referendum giustizia organizzato da Confindustria a Matera per stimolare il dibattito sui quesiti referendari. A moderare il Procuratore generale della Corte d’Appello di Potenza, Basentini - facebook.com facebook

Il video in cui il professor Alessandro Barbero spiega perché voterà NO al referendum sulla riforma della giustizia del governo Meloni è stato oscurato. Noi ne condividiamo appieno i contenuti e, per questo, ho deciso di ripubblicarlo su tutti i miei canali social. x.com