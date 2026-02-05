Nordio e la riunione segreta di maggioranza sulle riforme della giustizia La linea del ministro | non indisporre i giudici tutto rimandato a dopo il referendum
Il ministro Nordio ha convocato una riunione riservata con la maggioranza per discutere delle riforme sulla giustizia. La strategia è chiara: evitare di creare tensioni con i giudici in un momento delicato, preferendo rimandare tutto a dopo il referendum. Nordio si mostra ottimista, ma sottolinea che bisogna fare attenzione a non provocare problemi in questa fase. La linea del governo sembra orientata a mantenere la calma e a non mettere in crisi il rapporto con le toghe.
“Sono molto ottimista, ma dobbiamo impegnarci tutti a non fare riforme che possano creare frizioni coi giudici proprio adesso”. Sono da poco passate le 11 di giovedì mattina e il ministro della Giustizia Carlo Nordio prende la parola nella sala riunioni di via Arenula dove ha convocato una riunione riservata di maggioranza in vista del referendum sulla separazione delle carriere e sulle riforme della giustizia che il governo vuole portare avanti fino a fine legislatura. Intorno al tavolo ci sono i capigruppo di maggioranza al Senato Maurizio Gasparri, Lucio Malan, Massimiliano Romeo, Mikaela Biancofiore, il presidente della commissione Giustizia della Camera Ciro Maschio e diversi deputati e senatori della commissione oltre ai tre sottosegretari Francesco Paolo Sisto, Andrea Ostellari e Andrea Delmastro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondimenti su Nordio Riforme
L’ex ministro e la riunione segreta sulla Zona Rossa
Referendum sulla giustizia, Sallemi interroga Nordio sulle possibili fake news messe in giro dai Comitati del No
Il referendum sulla riforma della giustizia, focalizzato sulla separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante, è al centro dell’attenzione pubblica.
Salone della Giustizia 2025, il ministro Nordio intervistato da Alessandro Sallusti
Ultime notizie su Nordio Riforme
Argomenti discussi: Giustizia, Nordio: La riforma non avrà e non deve avere effetti politici. La Pg di Milano: Inutile e punitiva; Referendum, il primo presidente della Cassazione: L’autonomia della magistratura resti effettiva. Nordio: Blasfemo dire che vogliamo limitarla; Sicurezza, verso lo scudo agli agenti e la stretta sui coltelli nel decreto. Meloni alle opposizioni: risoluzione unitaria; Palazzo Chigi: Riunione per sicurezza e ordine pubblico.
Sicurezza, riunione a Palazzo Chigi dopo gli scontri di Askatasuna. Meloni: In arrivo nuove norme, ma l'opposizione collaboriAl vertice hanno partecipato anche Matteo Salvini, Matteo Piantedosi, Carlo Nordio e Guido Crosetto, oltre ai sottosegretari Alfredo Mantovano ... affaritaliani.it
Una risoluzione unitaria sulla sicurezza: la proposta di Meloni per spaccare le opposizioniDopo una riuonione a Palazzo Chigi con i capi di polizia e carabinieri (oltre ai ministri Tajani, Salvini, Piantedosi, Crosetto e Nordio) la premier lancia un appello a Schlein: votare insieme una ris ... ilfoglio.it
Annullata la riunione del 7 febbraio del Comitato direttivo, due magistrati accusano: è per non parlare del post del segretario Maruotti che accostava gli scontri di Minneapolis alla riforma Nordio. E il Csm si muove da casta e nomina un consulente per le pensi facebook
Annullata la riunione del 7 febbraio del Comitato direttivo Anm, due magistrati accusano: è per non parlare del post del segretario Maruotti che accostava gli scontri di Minneapolis alla riforma Nordio. di Giacomo Amadori x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.