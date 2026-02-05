Nordio e la riunione segreta di maggioranza sulle riforme della giustizia La linea del ministro | non indisporre i giudici tutto rimandato a dopo il referendum

Il ministro Nordio ha convocato una riunione riservata con la maggioranza per discutere delle riforme sulla giustizia. La strategia è chiara: evitare di creare tensioni con i giudici in un momento delicato, preferendo rimandare tutto a dopo il referendum. Nordio si mostra ottimista, ma sottolinea che bisogna fare attenzione a non provocare problemi in questa fase. La linea del governo sembra orientata a mantenere la calma e a non mettere in crisi il rapporto con le toghe.

"Sono molto ottimista, ma dobbiamo impegnarci tutti a non fare riforme che possano creare frizioni coi giudici proprio adesso". Sono da poco passate le 11 di giovedì mattina e il ministro della Giustizia Carlo Nordio prende la parola nella sala riunioni di via Arenula dove ha convocato una riunione riservata di maggioranza in vista del referendum sulla separazione delle carriere e sulle riforme della giustizia che il governo vuole portare avanti fino a fine legislatura. Intorno al tavolo ci sono i capigruppo di maggioranza al Senato Maurizio Gasparri, Lucio Malan, Massimiliano Romeo, Mikaela Biancofiore, il presidente della commissione Giustizia della Camera Ciro Maschio e diversi deputati e senatori della commissione oltre ai tre sottosegretari Francesco Paolo Sisto, Andrea Ostellari e Andrea Delmastro.

Il referendum sulla riforma della giustizia, focalizzato sulla separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante, è al centro dell’attenzione pubblica.

