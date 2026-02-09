Referendum giustizia 2026 il Sì torna a crescere | cosa dicono gli ultimi sondaggi
Il Sì al referendum sulla giustizia riprende a salire, secondo gli ultimi sondaggi. Ora si attesta al 52,5%, mentre il No si ferma al 47,5%. La campagna elettorale si fa più intensa, con entrambe le parti che cercano di convincere gli indecisi. Le prossime settimane saranno decisive per capire quale risultato prevalerà.
Il Sì al referendum sulla giustizia torna a crescere nei sondaggi, al 52,5%. Il No si ferma al 47,5%. Ecco nel dettaglio che cos'è emerso dall'ultimo sondaggio Eumetra.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Referendum Giustizia 2026
Referendum sulla giustizia, il fronte del Sì è in vantaggio: cosa dicono gli ultimi sondaggi
Gli ultimi sondaggi sul referendum sulla riforma della giustizia indicano un leggero vantaggio per il fronte del Sì.
Referendum, si accende lo scontro: ecco cosa dicono gli ultimi sondaggi
I sondaggi più recenti alimentano lo scontro tra le due parti in vista del referendum costituzionale previsto per il 22 e il 23 marzo.
Referendum giustizia 2026 | A MUSO DURO con Luca Palamara
Ultime notizie su Referendum Giustizia 2026
Argomenti discussi: Referendum costituzionale sulla giustizia; Referendum Giustizia 2026: quando e perchè si vota; Referendum Giustizia 2026; Referendum Costituzionale: tra norma vigente e riforma.
Referendum giustizia 2026, il Sì torna a crescere: cosa dicono gli ultimi sondaggiIl Sì al referendum sulla giustizia torna a crescere nei sondaggi, al 52,5%. Il No si ferma al 47,5%. Ecco nel dettaglio che cos’è emerso dall’ultimo sondaggio Eumetra. fanpage.it
Sondaggi politici 2026/ FdI stacca di 10 punti il Pd, per il referendum giustizia il Sì torna a +5%Sondaggi politici 2026, da intenzioni di voto a referendum giustizia: FdI stacca di 10 punti il Pd, non si registra un effetto Vannacci, Sì a +5% ... ilsussidiario.net
Il Referendum Giustizia è sulla Costituzione! Per proteggerla si vota No il 22 e 23 marzo 2026 #referendumgiustizia #referendum #costituzioneitaliana #giustizia #giustodireno facebook
Referendum giustizia, Cerasa: "Il governo si sta dando martellate in mezzo alle gambe, lo dico da sostenitore del Sì". #inonda x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.