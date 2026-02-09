Referendum giustizia 2026 il Sì torna a crescere | cosa dicono gli ultimi sondaggi

Il Sì al referendum sulla giustizia riprende a salire, secondo gli ultimi sondaggi. Ora si attesta al 52,5%, mentre il No si ferma al 47,5%. La campagna elettorale si fa più intensa, con entrambe le parti che cercano di convincere gli indecisi. Le prossime settimane saranno decisive per capire quale risultato prevalerà.

Referendum sulla giustizia, il fronte del Sì è in vantaggio: cosa dicono gli ultimi sondaggi

Gli ultimi sondaggi sul referendum sulla riforma della giustizia indicano un leggero vantaggio per il fronte del Sì.

Referendum, si accende lo scontro: ecco cosa dicono gli ultimi sondaggi

I sondaggi più recenti alimentano lo scontro tra le due parti in vista del referendum costituzionale previsto per il 22 e il 23 marzo.

