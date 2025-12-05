Referendum Silvia Albano | Riforma non migliorerà la giustizia non renderà i processi più veloci

La giudice Silvia Albano, presidente di Magistratura Democratica, spiega a Fanpage.it quali sono i rischi della riforma della giustizia sulla separazione delle carriere, su cui si terrà un referendum. "Vogliono riequilibrare i poteri affermando il primato della politica sulla giurisdizione, cosa che non è prevista dalla nostra Costituzione. La politica deve essere esercitata nei limiti della legalità e l'indipendenza della magistratura serve proprio a questo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

