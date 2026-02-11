referendum a boscoreale anche lo scrittore de giovanni per il comitato sul no

A Boscoreale si torna a discutere di referendum. Lo scrittore De Giovanni si unisce al Comitato sul No, mentre i cittadini si preparano a confrontarsi con incontri pubblici e post sui social. La campagna si scalda a poco più di un mese dal voto sulla riforma della Giustizia.

Tempo di lettura: 3 minuti A poco più di un mese dal Referendum costituzionale sulla Riforma della Giustizia nell’ agronocerinosarnese cominciano gli schieramenti attraverso post sui social, iniziative di confronto pubblico. A Boscoreale nasce uno dei primi Comitati civici per il No al referendum del 22 e 23 marzo 2026, composto da associazioni e cittadini del territorio vesuviano. Si punta a nomi di spicco del mondo giuridico, letterario, giornalistico. I Referendum, si sa, sono anche cartine di tornasole per stabilire il livello di aderenza ai partiti, testare la partecipazione civica solitamente possente solo durante le tornate delle amministrative. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

