Referendum giustizia anche a Lecco nasce il comitato per il No

Si costituisce anche in provincia di Lecco il comitato "Società civile per il No nel referendum costituzionale". L'iniziativa si inserisce nel contesto della consultazione popolare che si terrà il 22 e 23 marzo 2026, quando gli italiani saranno chiamati a esprimersi sulla riforma costituzionale.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Giustizia, nasce anche Messina il comitato civico per il No al referendum: Luigi D'Andrea coordinatoreA Messina è stato costituito il Comitato civico per il No al referendum sulla giustizia, con Luigi D'Andrea come coordinatore.

Meta limita le bufale di Barbero sul referendumDopo i fact-checking e le critiche di giuristi e magistrati, Facebook riduce la visibilità del video dello storico e divulgatore contro il referendum sulla giustizia. Non una censura, ma un intervento ... ilfoglio.it

Referendum sulla giustizia, la Camera penale di Varese promuove un incontro pubblicoAppuntamento venerdì 30 gennaio 2026, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, presso la Sala Consiliare del Comune di Varese, ed è intitolato: La separazione delle carriere – Verso il nuovo ordinamento della ... varesenews.it

Bari, Referendum Giustizia: anche la società civile per il No Articolo nel primo commento - facebook.com facebook

Sondaggio Lab21 Referendum Giustizia è trionfo per il Sì (62,8%). x.com