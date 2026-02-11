Recensione Amara – Laura Pausini – Io Canto 2

Laura Pausini torna con un nuovo album, “Io Canto 2”. È un disco che nessuno si aspettava, ma lei ha deciso di portarlo avanti comunque. Non è un brutto lavoro, anche se non spicca per innovazione. La cantante porta avanti le sue canzoni con la solita grinta, senza troppi fronzoli. La sua voce rimane il punto forte, anche in un progetto che può sembrare un passo laterale rispetto al passato.

Laura Pausini – Io canto 2: l'album che nessuno aveva chiesto, ma che lei ha cantato comunque. Non è un brutto disco. Ed è forse questo il suo problema principale. Io canto 2 nasce come sequel nostalgico, operazione comfort food: grandi canzoni altrui, voce impeccabile, produzione pulita. Tutto al posto giusto. Troppo al posto giusto. Laura canta benissimo — notizia shock per nessuno — ma lo fa in modalità pilota automatico emotivo. Ogni brano è lucidato, rispettoso, spesso privo di reale urgenza. Sembra più una celebrazione della propria bravura che un dialogo vivo con le canzoni. Il repertorio è importante, ma raramente reinventato.

