L’Italia dello sci di fondo si prepara alla staffetta maschile, sperando di portare a casa una medaglia. Daprà potrebbe mettere in difficoltà Carollo, che finora è stato uno dei favoriti. La gara si farà sulla distanza di 10 km, un appuntamento che potrebbe decidere le sorti della squadra azzurra. La tensione cresce tra gli atleti, tutti pronti a dare il massimo in questa sfida decisiva.

L’Italia dello sci di fondo si presentava ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 con la consapevolezza di poter contare su un quartetto affidabile e sulla carta abbastanza competitivo per poter puntare ad una medaglia nella staffetta maschile. Le prestazioni dell’inverno avevano delineato una formazione composta da Elia Barp e Davide Graz nelle frazioni in classico, con a seguire Martino Carollo e Federico Pellegrino in tecnica libera. Ad oggi sembra difficile ipotizzare una sostituzione in vista della gara in programma domenica 15 febbraio, ma qualcosa potrebbe cambiare eventualmente dopo la 10 chilometri a skating con partenza a intervalli che si terrà venerdì 11 febbraio sulle nevi della Val di Fiemme. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rebus staffetta sci di fondo per l’Italia: Daprà può insidiare Carollo? La 10 km sarà decisiva

