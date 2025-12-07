CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:29 Carollo ha perso dai norvegesi, ma ci sta. Sono 21? da Hedegart adesso ai 6.9km. BAAAAAARP! Appena 3? di distacco da Hedegart ai 2.0km! Davanti a Carollo. A metà gara Andersen appunto ha ripreso Carollo, ma non lo ha scavalcato! Che gara sta facendo! 12:29 Jenssen sui tempi di Carollo, arrivano da tutte le parti i norvegesi! 12:28 Continua a guadagnare Hedegart su Iversen e Carollo, che ai 5.9km hanno 10? e 13? di distacco. 12:28 Partiti Nyenget, Stenshagen. BAAAARP! Terzo tempo agli 800 metri. NON SVEGLIATECIII! 12:26 Andersen inizia a recuperare su Hedegart, a breve prenderà Carollo. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sci di fondo, 10 km tl Trondheim 2025 in DIRETTA: grandissima prima metà di gara di Carollo! Che Italia!