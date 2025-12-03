Sentieri del Cinema la due giorni del PerSo comincia con Sabina Guzzanti in cantina

Perugiatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riaprono I Sentieri del Cinema, progetto di promozione turistica con cui la Regione Umbria - in collaborazione con Sviluppumbria e la Rete dei Festival di Cinema dell’Umbria - punta a valorizzare le proprie eccellenze locali attraverso un originale connubio con il cinema. Quest’anno l’evento si. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

sentieri cinema due giorniSentieri del Cinema, la due giorni del PerSo comincia con Sabina Guzzanti in cantina - Domenica 7 dicembre, sempre il PerSo propone in centro a Perugia – a Palazzo Brutti, piazzetta della Sinagoga, 2, nella Sala Conferenze della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per ... Si legge su perugiatoday.it

Nino. 18 giorni, di Toni D’Angelo - 18 giorni non è solo un documentario che racconta la vita e la carriera di Nino D'Angelo. Secondo sentieriselvaggi.it

Cerca Video su questo argomento: Sentieri Cinema Due Giorni