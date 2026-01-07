Lotteria Italia a Quattro Castella Reggio Emilia il biglietto vincente da 2 milioni di euro

A Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia, è stato venduto il biglietto vincente della Lotteria Italia, che ha riconosciuto un premio di 2 milioni di euro. L’estrazione ha suscitato entusiasmo nella comunità locale, offrendo un momento di grande soddisfazione. La notizia si aggiunge ai consueti appuntamenti della Lotteria Italia, confermando ancora una volta il suo ruolo come tradizione annuale per molti italiani.

Quattro Castella (Reggio Emilia), 7 gennaio 2026 – La provincia di Reggio Emilia esulta con la nobile Quattro Castella che si regala una notte da sogno con la Lotteria Italia. Ecco la tabaccheria dove sono stati vinti i 2 milioni. Un suo fortunato cittadino (o una persona che passava di lì, chi lo sa) ha cambiato per sempre la sua vita acquistando il tagliando L 430243. Grazie a sole cinque euro spese è diventato milionario vincendo il terzo premio di prima categoria della Lotteria Italia che vale 2 milioni di euro. Il biglietto da 2 milioni di euro è stato acquistato – riporta Agimeg – al Bar Le Tabaccherie Le Ginestre di Quattro Castella di Andrea Verona, che si trova in via di Vittorio Giuseppe 49A a Quattro Castella.

LOTTERIA ITALIA - Terzo premio da 2 milioni di euro a Quattro Castella (Reggio Emilia) - Come riporta Agipronews, il terzo premio della Lotteria Italia 2025 da 2 milioni di euro va al tagliando L 430243 venduto a Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia. napolimagazine.com

