Barcellona abbandona la Superlega | il Real Madrid rimane l' unico club

Il Barcellona ha deciso di lasciare ufficialmente il progetto della Superlega. La decisione arriva dopo mesi di polemiche e discussioni, e segna la fine di un’idea che aveva diviso il mondo del calcio europeo. Ora il club catalano si concentra sui campionati nazionali e sulle competizioni tradizionali, lasciando il Real Madrid come unico club ancora coinvolto nel progetto. La mossa del Barcellona potrebbe cambiare gli equilibri nel calcio europeo, mentre i tifosi aspettano di vedere quali sviluppi ci saranno nelle prossime settimane.

In una manovra che chiude una pagina controversa della sua storia recente, il Barcellona formalizza la rinuncia al progetto Superlega, segnando la fine di un asse politico con Florentino Pérez e un riassetto in vista della prossima fase istituzionale. L’operazione arriva in corrispondenza di imminenti elezioni interne e introduce una svolta democratica nella gestione societaria, accompagnata da un temporaneo alleggerimento dei vincoli economici che avevano accompagnato la controversia. La scelta strategica coincide con la fine del mandato di Joan Laporta, prossimo ai passaggi formali per la campagna elettorale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Barcellona abbandona la Superlega: il Real Madrid rimane l'unico club. Approfondimenti su Barcellona Superlega Superlega, il Barcellona abbandona definitivamente il progetto. Il comunicato ufficiale del club catalano Il Barcellona ufficializza la sua uscita dalla Superlega. Il Barcellona esce ufficialmente dal progetto Superlega. È rimasto solo il Real Madrid Il Barcellona ha annunciato ufficialmente il suo abbandono dal progetto Superlega. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. ESCLUSIVA: Barcellona-Real Madrid 3-2 | FINALE Supercoppa di Spagna 2026 Ultime notizie su Barcellona Superlega Argomenti discussi: ? SVOLTA SuperLega! Il Barcellona abbandona il progetto: il comunicato; Ufficiale: anche il Barcellona lascia il progetto Superlega. Resta solo il Real Madrid...; Barcellona, i blaugrana salutano la Superlega; Superlega, Barça lascia il progetto: resta il Real. Superlega, il Barcellona si ritira dal progetto: è ufficiale. Resta solo il Real MadridLa Superlega europea perde un altro pezzo, forse quello decisivo. Dopo anni di resistenze, ripensamenti e battaglie legali, anche il Barcellona ha deciso di tirarsi fuori dal progetto che nel 2021 ave ... tuttosport.com Anche il Barcellona lascia la Superlega: il comunicatoLa maggior parte delle squadre che aveva aderito alla Superlega ha lasciato il progetto. Oggi, anche il Barcellona ha deciso di sfilarsi e resta solo il Real Madrid a credere ancora nell'idea ... tuttojuve.com Jimenez al Bournemouth e il 50% al Real Madrid: l’impatto sul bilancio del Milan - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.