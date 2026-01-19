L' allarme del professor Alberto Siracusano | delusioni affettive emarginazione povertà educativa e uso patologico dei social concorrono al disagio giovanile con effetti a lungo termine sulla salute mentale

Il professor Alberto Siracusano evidenzia come delusioni affettive, emarginazione e povertà educativa contribuiscano al disagio giovanile. L’uso patologico dei social e la diffusione di nuove sostanze psicoattive aggravano questa situazione, portando a conseguenze durature sulla salute mentale. I rischi, sempre più diffusi e complessi, richiedono attenzione e interventi mirati per prevenire effetti negativi sulle giovani generazioni.

«I fattori di rischio si vanno estendendo rapidamente e in maniera incontrollabile, ne sono un esempio la grande diffusione delle nuove sostanze psicoattive o l'utilizzo patologico del web o il verificarsi, sempre più spesso, di drammatiche situazioni relazionali caratterizzate da violenza, rabbia, aggressività. Grande preoccupazione è legata all'impatto dei social e degli smartphone sulla salute mentale. L'allarme riguarda particolarmente i giovani e, in generale, l'influenza sulla qualità dei legami e delle relazioni sociali di tutta la popolazione, con il verificarsi di un grande impoverimento emotivo-affettivo ».

