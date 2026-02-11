rapinatore ucciso a lonate pozzzolo via libera in regione alla mozione per tutela e sostegno a jonathan rivolta

A Lonate Pozzolo un rapinatore è stato ucciso durante un tentativo di furto. La notizia ha fatto rapidamente il giro della regione, portando anche a una discussione politica acceso. Intanto, la Regione ha dato il via libera alla mozione per tutelare e sostenere Jonathan Rivolta, il giovane coinvolto nella vicenda. La vicenda ha acceso gli animi e portato l’attenzione su come si gestiscono questi episodi nelle comunità locali.

Lonate Pozzolo (Varese), 11 febbraio 2026 – Il caso di Jonathan Rivolt a irrompe nell’ aula del Consiglio regionale e diventa terreno di c onfronto politico ad alta tensione. Solidarietà e sostegno legale. Da Palazzo Lombardia arriva un segnale netto, senza sfumature: solidarietà, t utela e sostegno legale e psicologico per il giovane di Lonate Pozzolo che il 14 gennaio scorso ha reagito al tentativo di rapina nella propria abitazione, uccidendo l’aggressore. Non un semplice gesto simbolico, ma una presa di posizione ufficiale. La mozione, presentata da Christian Garavaglia (Fratelli d’Italia), è stata approvata a maggioranza nella seduta del 10 febbraio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il padre di Jonathan Rivolta commenta l’accaduto a Lonate Pozzolo, sottolineando che suo figlio si è difeso durante l’episodio di rapina che ha avuto esito tragico.

Jonathan Rivolta, proprietario di una villa a Lonate Pozzolo, ha sparato durante una rapina, causando la morte del rapinatore Adamo Massa.

Argomenti discussi: Fermato un 18enne, figlio del rapinatore ucciso mentre rapinava una villa a Lonate Pozzolo; Lonate Pozzolo, si costituisce il figlio 18enne del rapinatore ucciso dal padrone di casa. Si cerca il terzo complice; Tentata rapina a Lonate Pozzolo: arrestato il figlio dell’uomo ucciso dalle coltellate del padrone di casa; Lonate, rapinatore ucciso: fermato il figlio di Adamo Massa. Complice del padre.

