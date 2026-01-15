‘L’ho ucciso io’ | lo sfogo del padre di Jonathan Rivolta dopo la rapina finita nel sangue a Lonate Pozzolo

Il padre di Jonathan Rivolta commenta l’accaduto a Lonate Pozzolo, sottolineando che suo figlio si è difeso durante l’episodio di rapina che ha avuto esito tragico. In un’intervista, ha spiegato che i responsabili, appartenenti a un gruppo di sinti, sono entrati nella loro abitazione con intenzioni criminali. La vicenda solleva questioni sulla sicurezza e sulla gestione dei conflitti in situazioni di emergenza domestica.

Lo sfogo del padre davanti ai cronisti: ‘I sinti sono entrati in casa nostra, si è solo difeso’. «Vengono a rubare in casa nostra, mio figlio si è difeso. Ha ammazzato uno. Meno male che non c’ero io. Uscivano in tre e se c’era anche lei le tagliavo la gola». Le frasi pronunciate da Francesco Rivolta, padre di Jonathan, risuonano ancora davanti alla villetta di Lonate Pozzolo, trasformando una vicenda giudiziaria in un caso mediatico. In un primo momento ha cercato di sottrarsi alle domande, poi lo sfogo, crudo e rabbioso, culminato in parole destinate a far discutere in relazione alla rapina finita nel sangue con il decesso del 37enne Adamo Massa. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

