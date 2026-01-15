Jonathan Rivolta chi è il proprietario che ha ucciso il rapinatore della sua villa

Jonathan Rivolta, proprietario di una villa a Lonate Pozzolo, ha sparato durante una rapina, causando la morte del rapinatore Adamo Massa. Attualmente in ospedale per le ferite riportate, Rivolta sta ricevendo le cure necessarie e si prevede il suo ritorno a casa a breve. L’incidente ha suscitato attenzione sulle circostanze dell’evento e sulle procedure legali in corso.

Il rapinatore, Adamo Massa, è morto a causa di un colpo inferto dal proprietario della villa di Lonate Pozzolo che stava tentando di svaligiare: Jonathan Maria Rivolta si trova in ospedale per le cure del caso e presto farà ritorno a casa. Come spesso avviene in questi casi, a tenere banco è la discussione sulla legittima difesa. Chi è Rivolta. 33 anni, il giovane ha due lauree (una triennale in Scienze della Comunicazione, la specialistica in Economia e Gestione aziendale) e vive nell'abitazione di famiglia del piccolo Comune in provincia di Varese. Tra i suoi hobby la boxe: sin da piccolo si è dedicato alle arti marziali, una passione che ha coltivato con il tempo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

