Il compagno della direttrice rapina l' ufficio postale della convivente colpo da 40.000 euro | condannato con il complice

Quattro anni e quattro mesi di carcere. È terminato con una condanna a questa pena ieri, 26 novembre, il processo di primo grado (rito abbreviato) ai due rapinatori di Alpignano e La Loggia che, il 14 agosto 2024, hanno svaligiato l’ufficio postale di Villastellone. Al di là della sentenza, c’è. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Il compagno della direttrice rapina l'ufficio postale della convivente (colpo da 40.000 euro): condannato con il complice

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Per i tre banditi con il rito abbreviato 4 anni e 4 mesi di prigione. Il pm Roberto Furlan aveva chiesto 6 anni. Il basista era il compagno della direttrice dell’ufficio - facebook.com Vai su Facebook

Il compagno della direttrice rapina l'ufficio postale della convivente: condannato - Durante gli accertamenti, gli inquirenti hanno anche trovato riscontri sulla vacanza in Egitto che i due rapinatori hanno fatto con le loro rispettive compagne (direttrice dell’ufficio postale ... Secondo torinotoday.it

Rapina alle poste di Villastellone, 4 anni e 4 mesi ai due imputati. Coinvolto anche il compagno della direttrice - Il colpo da 40 mila euro, il ritorno un mese dopo e un rapporto personale che ha trasformato l’inchiesta in un caso etico oltre che giudiziario ... Scrive giornalelavoce.it

Rapina alle Poste nel Casertano, ex direttore assolto dopo 9 anni: era accusato di complicità - Si chiude dopo 9 anni il processo per una rapina in un ufficio postale a Teverola (Caserta): assolti l’ex direttore, accusato di complicità, e i due presunti rapinatori. Secondo fanpage.it