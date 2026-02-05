Rapina in farmacia pugno sul viso di un dipendente per guadagnarsi la fuga con il bottino di 500 euro

Un uomo di 46 anni ha rapinato una farmacia a Borgoloreto. Ha colpito un dipendente con un pugno sul viso e si è dato alla fuga con circa 500 euro. I carabinieri hanno subito avviato le indagini e questa mattina hanno eseguito una misura cautelare in carcere, richiesta dalla Procura e convalidata dal Gip di Napoli.

I carabinieri della Stazione di Borgoloreto hanno dato esecuzione ad una misura cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura nei confronti di un 46enne. L'uomo è gravemente indiziato del reato di rapina aggravata avvenuta all'interno di una.

