Ranucci accusa Giletti di aver commesso qualcosa di molto più grave di uno scambio di opinioni in tv. Lo scontro tra i due giornalisti si fa più acceso e supera i limiti del semplice confronto pubblico. Le parole si fanno dure e la situazione si fa sempre più tesa, con accuse che rischiano di alzare ulteriormente la posta in gioco.

Lo scontro tra Sigfrido Ranucci e Massimo Giletti si accende e supera i confini del semplice botta e risposta televisivo. Dopo la messa in onda di alcune chat durante Lo stato delle cose, il conduttore di Report ha deciso di intervenire pubblicamente per chiarire la propria posizione e respingere le accuse. Ma nella sua replica non si è limitato a smentire: ha rilanciato con affermazioni che chiamano in causa scenari ben più delicati. Ranucci risponde a Giletti: ecco cosa ha detto. Al centro della polemica c’è l’interpretazione di alcune conversazioni tra Ranucci e Maria Rosaria Boccia, mostrate da Giletti in trasmissione. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Ranucci accusa Giletti di “una cosa ben più grave”: altro che lobby gay, la situazione si fa seria

Sigfrido Ranucci risponde a Massimo Giletti dopo aver letto le chat con Maria Rosaria Boccia.

Massimo Giletti e Sigfrido Ranucci si sono scambiati accuse dirette in un botta e risposta via chat, facendo infuriare il pubblico.

