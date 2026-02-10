Ranucci replica a Giletti | Non ti ho accusato di fare parte di una lobby gay ma di una cosa ben più grave

Sigfrido Ranucci risponde a Massimo Giletti dopo aver letto le chat con Maria Rosaria Boccia. In diretta, Ranucci chiarisce di non aver mai accusato Giletti di appartenere a una lobby gay, ma di aver fatto riferimento a qualcosa di più grave. Giletti aveva pubblicato le conversazioni, cercando di difendersi, ma Ranucci non ha cambiato versione: “Se ci tiene a riconoscersi nella lobby gay, è un problema suo, non mio”. La polemica resta aperta e il confronto tra i due si infiamma di nuovo.

Sigfrido Ranucci ha replicato a Massimo Giletti, che nel programma Lo stato delle cose ha pubblicato le chat intercorse tra lui e Maria Rosaria Boccia: "Se ci tiene tanto a riconoscersi nella lobby gay è un problema suo, non mio. Io ho detto una cosa più grave, che ha fatto finta di non capire: Cerno e Giletti sono amici e al servizio di Marco Mancini, lo 007 protagonista dell'incontro con Renzi all'autogrill".🔗 Leggi su Fanpage.it

Ranucci rompe il silenzio dopo le chat pubblicate da Giletti.

La polemica tra Massimo Giletti e Sigfrido Ranucci si infiamma ancora.

