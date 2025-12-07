Sarà Ralph Lauren a disegnare le divise USA per Milano Cortina 2026
Nonostante l’ambito sia quello dello sport, cominciano a spuntare anche i nomi dei primi designer che si occuperanno delle divise delle Olimpiadi. Nel caso degli Stati Uniti, sarà l’iconico Ralph Lauren a disegnare le divise ufficiali degli atleti per le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Milano-Cortina. Si tratta ormai della decima collaborazione, ormai praticamente, storica tra il marchio americano e il team a stelle e strisce. Ralph Lauren disegnerà le divise di Milano Cortina 2026. È infatti, ormai, da quasi vent’anni che lo stilista newyorchese accompagna la squadra americana. Ha sempre dato spazio a capi che fondono stile, artigianalità e spirito nazionale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
