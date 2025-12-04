Le divise olimpiche di Ralph Lauren per il Team USA sono perfette per affrontare la neve e il freddo questo inverno

Le nuove divise olimpiche di Ralph Lauren per gli USA a Milano-Cortina 2026 confermano una cosa che ormai è evidente da tempo: quando si tratta di vestire una nazionale sul palcoscenico dei Giochi, il brand americano lavora come se fosse alle prese con una collezione di rappresentanza, non con un semplice guardaroba tecnico. Da Pechino in poi, Ralph Lauren è il riferimento estetico del Team USA, e a Milano-Cortina taglia il traguardo della decima edizione consecutiva. Un arco di quasi vent’anni in cui l’idea di «come si presenta un Paese alla cerimonia di apertura» è diventata un linguaggio riconoscibile. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Le divise olimpiche di Ralph Lauren per il Team USA sono perfette per affrontare la neve e il freddo questo inverno

