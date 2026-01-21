Dal 27 al 28 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria, Rai 1 propone la miniserie in quattro episodi

I n occasione de Il Giorno della Memoria delle vittime dell’Olocausto, dal 27 al 28 gennaio su Rai 1 prenderà il via la miniserie in 4 episodi M orbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero. Diretta da Francesco Patierno ed ispirata a un fatto storico accaduto nel periodo dell’occupazione nazista a Roma, racconta le vicende in un gruppo di medici che, per impedire la deportazione di molti ebrei della Capitale, inventò il fittizio Morbo di K. Nel cast, Giacomo Giorgio, Luigi Diberti e Antonello Fassari, nella sua ultima apparizione televisiva. Il 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria X Leggi anche › Giorno della Memoria, Liliana Segre ai giovani: «Non siate indifferenti» Morbo K, al via la miniserie nel giorno della Memoria su Rai 1 il 27 e il 28 gennaio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dal 27 al 28 gennaio, la miniserie tratta da una storia vera

Il 27 e 28 gennaio va in onda "Morbo K", la miniserie che racconta la straordinaria storia del professor Giovanni Borromeo. Il primario del Fatebenefratelli, riconosciuto come Giusto tra le Nazioni, salvò decine di ebrei inventando una finta malattia contagiosa - i facebook

Arriva il 27 gennaio, nel mondo si commemorano le vittime dell’Olocasto ma qualcosa impedisce a qualcuno di dire quella parola: “antifascista”. Così succede nella miniserie commissionata proprio per celebrare la Giorno della Memoria: Morbo K, in onda su x.com