Dal 27 al 28 gennaio la miniserie tratta da una storia vera 

Da iodonna.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 27 al 28 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria, Rai 1 propone la miniserie in quattro episodi

I n occasione de Il Giorno della Memoria delle vittime dell’Olocausto, dal 27 al 28 gennaio su Rai 1 prenderà il via la miniserie in 4 episodi M orbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero. Diretta da Francesco Patierno ed ispirata a un fatto storico accaduto nel periodo dell’occupazione nazista a Roma, racconta le vicende in un gruppo di medici che, per impedire la deportazione di molti ebrei della Capitale, inventò il fittizio Morbo di K. Nel cast, Giacomo Giorgio, Luigi Diberti e Antonello Fassari, nella sua ultima apparizione televisiva. Il 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria X Leggi anche › Giorno della Memoria, Liliana Segre ai giovani: «Non siate indifferenti» Morbo K, al via la miniserie nel giorno della Memoria su Rai 1 il 27 e il 28 gennaio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

dal 27 al 28 gennaio la miniserie tratta da una storia vera160

© Iodonna.it - Dal 27 al 28 gennaio, la miniserie tratta da una storia vera 

A Testa Alta, Curiosità: E’ Tratta Da Una Storia Vera?A Testa Alta, Curiosità: È Tratta Da Una Storia Vera? Questa guida chiarisce se la serie televisiva A testa alta – Il coraggio di una donna si ispira a fatti realmente accaduti.

Leggi anche: Neve alle Azzorre 2, recensione della serie tratta da una storia vera

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

LA VERA VITA DA PRONTO SOCCORSO! MINERVA SALUTE passa dal BSMT!

Video LA VERA VITA DA PRONTO SOCCORSO! ? MINERVA SALUTE passa dal BSMT!

Argomenti discussi: Appuntamenti a Forlimpopoli | Dal 21 al 27 gennaio 2026; 27 gennaio: Giornata della memoria; Presenze: il venerdì nero del Nuovo Eden; Tre studi per una crocifissione.

Bologna, 10 eventi imperdibili dal 28 ottobre al 2 novembreUna settimana di grande musica, dalle star del pop a quelle della danza. Grande attesa per la lunga notte di Halloween Bologna, 27 ottobre 2025 - Dal rap al pop internazionale, dai teatri alla festa ... ilrestodelcarlino.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.