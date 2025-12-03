Per il dodicesimo appuntamento consecutivo, la maggioranza non si è presentata in Commissione di Vigilanza Rai e ha fatto cadere il numero legale. Nulla di fatto, ancora una volta, nel voto per la presidente della Rai indicata, cioè Simona Agnes. Lo stallo prosegue da mesi e ora anche la presidente Barbara Floridia sembra aver perso le speranze. Intervenuta su Radio1, la senatrice del Movimento 5 stelle ha affermato: «Se mi sono arresa? Sì, ma spero sempre nel miracolo». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Vigilanza Rai, lo stallo sulla presidenza prosegue