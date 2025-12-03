Vigilanza Rai lo stallo sulla presidenza prosegue
Per il dodicesimo appuntamento consecutivo, la maggioranza non si è presentata in Commissione di Vigilanza Rai e ha fatto cadere il numero legale. Nulla di fatto, ancora una volta, nel voto per la presidente della Rai indicata, cioè Simona Agnes. Lo stallo prosegue da mesi e ora anche la presidente Barbara Floridia sembra aver perso le speranze. Intervenuta su Radio1, la senatrice del Movimento 5 stelle ha affermato: «Se mi sono arresa? Sì, ma spero sempre nel miracolo». 🔗 Leggi su Lettera43.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Vigilanza Rai, dodicesima fumata nera sul voto per il presidente - Ancora una fumata nera stamane in Commissione di Vigilanza Rai sul voto relativo al presidente. Si legge su msn.com
L'Usigrai: "Un anno senza presidente RAI, uscire dallo stallo" - Questo perché i partiti non hanno trovato un accordo su un nome che per legge deve avere i due terzi dei voti in commissione di Vigilanza. Secondo rainews.it
Il cda eletto dalle Camere, norma "anti-stallo" per il presidente. La Rai secondo il centrodestra - La maggioranza si appresta a presentare all'VIII commissione del Senato il testo base di riforma della Rai. Riporta huffingtonpost.it
Rai, Floridia: pronta a convocare l’ad Rossi in Vigilanza - In un evento al Senato, la presidente della bicamerale torna a parlare dello stallo in cui da oltre un anno si trova bloccata la Commissione. Da primaonline.it
L'Usigrai: "Un anno senza presidente RAI, uscire dallo stallo" - Questo perché i partiti non hanno trovato un accordo su un nome che per legge deve avere i due terzi dei voti in commissione di Vigilanza. Si legge su rainews.it
Vigilanza Rai, il 5 novembre audizione per Ranucci - La prossima settimana il conduttore di Report sarà in bicamerale con il direttore dell’Approfondimento Rai Corsini. Si legge su primaonline.it