Si scontra con la motrice di un tir ragazzo di 22 anni muore in autostrada

Nell'incidente è rimasta coinvolta anche un'altra auto. L'impatto è avvenuto lungo l'A1, all'altezza del comune di Sasso Marconi (Bologna) Un giovane di 22 anni ha perso la vita in un incidente lungo l'autostrada A1. Il sinistro si è verificato intorno alle 6:20 all'altezza del comune di Sasso Marconi (Bologna), più precisamente al chilometro 204. L'incidente ha coinvolto un autoarticolato per trasporti eccezionali e due auto. Secondo quanto è stato ricostruito finora, l'auto del giovane avrebbe urtato la motrice del tir mentre quest'ultimo stava rientrando in strada dopo aver fatto una sosta in una piazzola.

Un incidente sull'autostrada A1 a Sasso Marconi ha causato la morte di un ragazzo di 22 anni.

Incidente sull’A1 all’altezza di Sasso Marconi: la motrice del grande camion stava rientrando in carreggiata dopo la sosta in una piazzola. L’auto del giovane si è ribaltata ed è stata centrata da un altro mezzo che sta arrivando - facebook.com facebook