Ragazzi molto attenti alla tutela dell’ambiente

La spesa sostenibile passa anche dalla scelta dei prodotti. Il direttore del Conad di piazza San Francesco, Gianni Signorini, spiega che evitare di acquistare frutta e verdura fuori stagione aiuta a ridurre l’uso di antibiotici e sostanze nocive. I ragazzi, molto attenti all’ambiente, sono sempre più consapevoli di come le loro scelte possano fare la differenza.

I consigli del direttore Conad di piazza San Francesco, Gianni Signorini. Direttore, come fare la spesa in maniera sostenibile? "Per fare la spesa in maniera sostenibile non bisogna comprare prodotti fuori stagione, perché vengono trattati con antibiotici che non fanno bene alla salute del nostro corpo e a quella dell'ambiente. Conad, per invogliare alla spesa sostenibile, sta portando nei negozi sempre più prodotti locali, biologici e a km zero". Siamo curiosi, i ragazzi della nostra età vengono a fare la spesa? "I vostri coetanei vengono nel nostro supermercato per prendere la merenda per la ricreazione a scuola".

