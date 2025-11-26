Il Wwf piange Mario Mazzocca | Era sensibile attento alla tutela della natura e dell’ambiente

Chietitoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Wwf Abruzzo piange la scomparsa di Mario Mazzocca, ex assessore regionale scomparso martedì all'età di 64 anni, ricordando la grande sensibilità e attenzione alla tutela della natura e dellambiente dimostrate da assessore regionale all’ambiente e sottosegretario alla presidenza della Regione. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

wwf piange mario mazzoccaL’Abruzzo politico piange Mario Mazzocca, architetto ed ex amministratore regionale - L’intero mondo istituzionale abruzzese è in lutto per la scomparsa di Mario Mazzocca, morto all’ospedale di Chieti ... Come scrive laquilablog.it

wwf piange mario mazzoccaL’Abruzzo piange Mario Mazzocca - Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha espresso “profondo cordoglio”, definendo Mazzocca “amministratore pubblico di grande esperienza” che “ha dedicato la propria vita al servizio ... Si legge su abruzzoindependent.it

Cerca Video su questo argomento: Wwf Piange Mario Mazzocca