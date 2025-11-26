Il Wwf piange Mario Mazzocca | Era sensibile attento alla tutela della natura e dell’ambiente

Il Wwf Abruzzo piange la scomparsa di Mario Mazzocca, ex assessore regionale scomparso martedì all'età di 64 anni, ricordando la grande sensibilità e attenzione alla tutela della natura e dell’ambiente dimostrate da assessore regionale all’ambiente e sottosegretario alla presidenza della Regione. 🔗 Leggi su Chietitoday.it