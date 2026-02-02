Quattro ragazzi del Salento hanno deciso di reinterpretare “Bohemian Rhapsody” con il suono delle campane del loro paese. Hanno registrato il video e lo hanno condiviso online, dove è subito diventato virale. Brian May ha commentato il loro lavoro, definendolo un vero “capolavoro”. Una versione insolita che ha conquistato molti, dimostrando come la musica possa unire tradizione e innovazione in modo sorprendente.

Quattro ragazzi, una hit intramontabile e un campanile. Potrebbe sembrare l’inizio di una barzelletta, invece è la ricetta di un piccolo miracolo virale che ha fatto il giro del mondo. I Beatter, una band salentina di Montesano Salentino, piccola cittadina di appena tremila abitanti in provincia di Lecce, hanno trasformato il tetto di un edificio locale in un palcoscenico improvvisato. La loro versione di Bohemian Rhapsody dei Queen, però, nasconde un ingrediente segreto che l’ha resa irresistibile: i rintocchi del campanile del paese. Non è una semplice coincidenza fortuita. I quattro musicisti hanno studiato con precisione chirurgica il momento esatto in cui le campane avrebbero suonato, sincronizzando la loro performance con quei rintocchi ancestrali che scandiscono da secoli la vita del borgo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Quattro ragazzi salentini suonano Bohemian Rhapsody coi rintocchi delle campane, Brian May: “Capolavoro!”

