Raffiche di vento a Palermo la Protezione civile | Evitate le moto e state lontani da alberi e cartelloni pubblicitari

A Palermo il vento si fa sentire di nuovo, con raffiche che spazzano la città. La Protezione civile consiglia di evitare le moto e di stare lontani da alberi e cartelloni pubblicitari, per evitare rischi. Meno di un mese dopo il passaggio del ciclone Harry, la città si prepara a fronteggiare questa nuova ondata di vento forte.

Il vento è tornato a soffiare forte su Palermo a meno di un mese dal passaggio del ciclone Harry, che ha provocato danni soprattutto lungo la costa. La Protezione civile del Comune ha emesso un avviso valido per tre giorni, a partire da oggi e fino al 13 febbraio, per mettere in guardia i.🔗 Leggi su Palermotoday.it

La Protezione Civile della Campania ha emesso un nuovo avviso di allerta meteo per vento forte e mare agitato.

Nella zona centro-meridionale della Puglia, le raffiche di vento fino a 57 kmh hanno confermato le previsioni di maltempo.

Meteo: Burrasca imminente sull'Italia, in arrivo Venti con raffiche a più di 100 km/h e Mareggiate [Mappe]Come se già non fosse abbastanza il maltempo che ci sta attanagliando ormai da diverso tempo, la seconda metà della settimana si preannuncia addirittura più turbolenta. E' infatti immimente una vera e ... ilmeteo.it

Raffiche di vento fino a 100 km/h, alberi caduti anche a Cosenza e strade bloccate. Il maltempo non da treguaRaffiche violentissime a quasi 100 Km/h e piogge intense colpiscono il cosentino: alberi caduti, strade parzialmente bloccate e numerosi interventi ... quicosenza.it

Allerta Meteo Sardegna: EFI ECMWF segnala vento eccezionale, rischio raffiche oltre 100 km/h e mareggiate sulle coste esposte - facebook.com facebook

Forti raffiche di vento e aumento del moto ondoso previste tra Mercoledì e Giovedì nella Sicilia occidentale, meridionale e settentrionale. Al largo del Trapanese possili onde fino a 6 MT. x.com