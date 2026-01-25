Puglia maltempo | vento fino a 57 all’ora in Salento Protezione civile rilevazioni meteo Coldiretti su situazione alberi pericolanti

Nella zona centro-meridionale della Puglia, le raffiche di vento fino a 57 kmh hanno confermato le previsioni di maltempo. La Protezione civile ha monitorato le condizioni meteorologiche, mentre Coldiretti ha evidenziato il rischio di alberi pericolanti. La situazione richiede attenzione, anche se al momento non sono segnalati danni significativi. Le autorità continuano a seguire gli sviluppi delle condizioni atmosferiche nella regione.

A metà mattinata le raffiche di burrasca hanno rispettato in pieno le previsioni riguardanti la zona centromeridionale della Puglia. In una mattina domenicale che complessivamente è stata molto ventilata la maggiore velocità del vento è stata registrata alle 9,45 ad Ugento: sfiorati i 57 chilometri orari, secondo le rilevazioni della protezione civile. Il tacco d’Italia nel suo vertice, all’incrocio fra Ionio e Adriatico, è stato il pezzo di territorio regionale maggiormente sferzato dal vento (nelle previsioni abbinato alla pioggia) ma anche nelle interne le raffiche non hanno scherzato, come quelle fino a circa 41 chilometri orari di Martina Franca. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

Puglia, maltempo: allerta temporali e vento fino a burrasca. Codice giallo per barese, tarantino e Salento Protezione civile, previsioni meteoLa protezione civile ha emesso un'allerta gialla per la Puglia, valida dalla mezzanotte per circa diciotto ore.

